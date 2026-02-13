Сотрудники полиции оперативно отреагировали на сообщение о дорожном конфликте, поступившее на канал 102. Прибыв на место происшествия, правоохранители задержали всех участников инцидента и пресекли дальнейшее развитие ссоры, передаёт BAQ.KZ.

Как выяснилось, 41-летний водитель и его 70-летний пассажир по ошибке приняли другого участника движения за иного человека, из-за чего между сторонами возник конфликт. Сыновья 37-летнего мужчины, опасаясь за безопасность отца, обратились за помощью в полицию.

Несмотря на отказ от официального заявления, водитель и пассажир автомобиля Mitsubishi Pajero были привлечены к ответственности за нарушения правил дорожного движения и общественного порядка. Собранные материалы направлены в суд. В полиции подчеркнули, что ни одно правонарушение не остается без внимания правоохранительных органов.