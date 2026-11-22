В воскресенье, 22 ноября, штормовое предупреждение объявили в Астане и 16 областях Казахстана. Синоптики прогнозируют дождь со снегом, туман, гололёд и сильный ветер. В Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях ожидаются смешанные осадки, туман и гололёд.

В отдельных районах порывы ветра достигнут 15–20 м/с. Аналогичная погода прогнозируется в Павлодарской области. В Карагандинской области и области Ұлытау местами ожидаются дождь со снегом, гололёд и туман. В Актюбинской и Западно-Казахстанской областях основными опасными явлениями станут туман и сильный ветер.

Непогода затронет и Мангистаускую область. Здесь ожидаются дожди, местами сильные осадки и туман. Днём на западе региона порывы ветра могут достигать 15–20 м/с. В Актау ночью также возможен туман. В Атырауской области прогнозируют туман, в Восточно-Казахстанской области и области Абай — ухудшение видимости, местами гололёд и усиление ветра.

Туман ожидается также в Усть-Каменогорске, Семее и Кызылорде. На юге страны в Туркестанской области возможны дождь, гроза и туман. В Жамбылской области ожидается туман, а в отдельных районах — сильный ветер. В области Жетісу порывы ветра достигнут 15–20 м/с.

В самой Астане ночью и утром прогнозируется туман. Аналогичные условия ожидаются в Кокшетау, Атырау, Караганде и Жезказгане. Водителям рекомендуют соблюдать дистанцию, выбирать безопасную скорость и быть особенно внимательными на загородных трассах.