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Дождь со снегом и плохая видимость: водителей четырех областей предупредили об ухудшении погоды

15 Октября 2026, 09:00
АВТОР
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Qazcontent 15 Октября 2026, 09:00
15 Октября 2026, 09:00
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Фото: Qazcontent

Сегодня в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Абай и Жетісу прогнозируются осадки в виде дождя со снегом и снега.

На отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого дорожного покрытия, что повышает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Водителям рекомендуется учитывать погодные условия, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учетом состояния дорожного покрытия и избегать резких маневров. 

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