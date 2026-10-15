Дождь со снегом и плохая видимость: водителей четырех областей предупредили об ухудшении погоды
15 Октября 2026, 09:00
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15 Октября 2026, 09:0015 Октября 2026, 09:00
94Фото: Qazcontent
Сегодня в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Абай и Жетісу прогнозируются осадки в виде дождя со снегом и снега.
На отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого дорожного покрытия, что повышает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.
Водителям рекомендуется учитывать погодные условия, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учетом состояния дорожного покрытия и избегать резких маневров.
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