Синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана. Ожидаются грозы, дожди, град и ветер, передает BAQ.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В области Жетысу ожидается северо-восточный ветер на востоке и севере, порывы 15–20 м/с. На юге, востоке и севере сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Улытау на востоке сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области днём на западе, севере и в центре ожидаются сильный дождь, град, шквал и гроза. Ветер южный, юго-восточный, порывы 15–20 м/с. На юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность, на западе - чрезвычайная. В Уральске днём ожидаются сильный дождь, град, шквал и гроза, ветер южный, юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Туркестанской области на севере ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе и в горных районах 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидается северо-восточный ветер, порывы 15-20 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области 25-29 августа сохраняется высокая пожарная опасность, на севере и западе - чрезвычайная. В Алматы и Конаеве сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области днём на западе и севере ожидаются гроза, град и шквал, на востоке - пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с. Днём ожидается жара 31-36°. На западе и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре - высокая.

В Восточно-Казахстанской области утром и днём на севере и востоке ожидается гроза, ночью и утром - туман. Ветер северо-западный днём на западе, севере и юге 15-20 м/с. На севере, юго-востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Абай ночью и утром на севере и в центре ожидается туман. Днём на юго-западе, востоке и в центре северный, северо-восточный ветер 15-20 м/с. В центре прогнозируется высокая пожарная опасность, на западе и юге - сохраняется высокая.

В Кызылординской области днём на востоке ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 м/с. В Кызылорде днём ожидается пыльная буря, ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области ожидается северо-восточный ветер на юго-западе, северо-востоке и в горных районах 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе днём ожидается северо-восточный ветер, порывы 15-20 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман.

В Павлодарской области ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман. В Павлодаре ночью и утром ожидается туман.

В Костанайской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере и юге ожидается туман. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

В Мангистауской области ожидается юго-восточный ветер днём на северо-западе, порывы 15-18 м/с. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.