Погодные риски в 16 регионах страны прогнозируют синоптики, передаёт BAQ.KZ.

В Астане днём ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный днём порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области утром и днём на западе, севере и юге ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный днём на западе, севере и юге порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау ожидается ветер юго-западный с переходом на юго-восточный днём на западе и севере области, порывы 15-20 м/с. На востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

В Атырауской области ночью на севере, востоке и юге ожидается гроза. На западе и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере и юге - высокая. В Атырау ночью ожидается гроза, сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области днём в центре и на севере ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, западный днём в центре и на севере области 15-20 м/с.

В Актюбинской области ночью на севере и востоке ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный на севере и востоке области порывы 15-20 м/с. На юге сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе днём ожидается западный, северо-западный ветер, порывы 15–20 м/с.

В Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на юго-западе, северо-востоке и в горных районах - 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе днём ожидается северо-восточный с переходом на северо-западный ветер, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Усть-Каменогорске в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявлено предупреждение о НМУ второй степени.

В Мангистаусской области ночью и утром на западе ожидается туман. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе и северо-востоке ожидается высокая пожарная опасность. В Актау ночью и утром ожидается туман.

В Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ожидается северо-западный ветер днём на севере, востоке и в центре, порывы 15–20 м/с. На юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность, на западе - чрезвычайная. В Уральске днём ожидается северо-западный ветер, порывы до 18 м/с.

В Павлодарской области ночью и утром на западе и юге ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области ночью на западе ожидается гроза, днём гроза, на западе и севере - град и шквал. Ночью и утром на востоке области ожидается туман. Ветер южный: ночью на западе порывы 15-20 м/с, днём 15-20 м/с, на западе и севере - до 25 м/с. В Петропавловске днём ожидается гроза, ветер южный 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидаются гроза, днём на западе и севере - град. Ночью и утром на западе и севере возможен туман. Ветер юго-западный: ночью на западе и севере 15-20 м/с, днём порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае утром и днём ожидается гроза, ветер юго-западный днём порывы 15-20 м/с.

В области Жетысу ожидается западный ветер в районе Алакольских озёр, порывы 15-20 м/с. На юго-востоке и востоке сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматинской области 20-22 августа сохраняется высокая пожарная опасность, а на севере, западе и востоке - чрезвычайная. В Алматы и Конаеве в эти дни также сохраняется высокая пожарная опасность.