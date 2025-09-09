В регионах Казахстана 10 сентября ожидаются грозы, сильные дожди, град, шквалы, пыльные бури и туманы. На территории страны также сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Астане ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный утром и днем порывы 15–20 м/с.

Утром и днем на севере, востоке, в центре области Улытау ожидается гроза, местами град. Ветер западный, северо-западный днем на севере, востоке и в центре области порывы 15–20 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге — чрезвычайная. В Жезказгане днем ожидается гроза, ветер западный, северо-западный днем порывы 15 м/с.

Днем в горных районах Жетысу ожидается гроза.

Утром и днем на западе и севере Карагандинской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на востоке туман. Ветер южный днем на севере порывы 15–20 м/с. На севере сохраняется высокая пожарная опасность, на юге — чрезвычайная. В Караганде днем ожидается гроза.

Днем на севере и в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, северный днем порывы 15–20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря, ветер порывы 16 м/с.

Ночью и утром на севере и востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-западный ночью в горах, днем на юго-западе, северо-востоке и в горных районах 15–20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в горных районах Алматинской области временами ожидается сильный дождь, днем на юге и в горах — гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный в горных и предгорных районах порывы 15–20 м/с. В Алматы ночью и утром ожидается гроза, ветер северо-западный временами порывы 15 м/с.

На севере и востоке Костанайской области ожидается сильный дождь, днем град и шквал, гроза. Ночью и утром на западе и юге — туман. Ветер северо-западный, северный на западе, севере и востоке порывы 15–20 м/с. На юго-западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке — высокая. В Костанае ожидается сильный дождь, гроза, ветер порывы 15–20 м/с.

Днем на западе, северо-востоке и в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем порывы 15–20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на северо-востоке Актюбинской области ожидается ветер северный, северо-восточный порывы 15–18 м/с. На западе и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке — чрезвычайная.

На большей части Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе — высокая. В Атырау также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере и востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на западе и юге порывы 15–20 м/с. На юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на западе — чрезвычайная. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Днем на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный днем на севере и в горных районах порывы 15–20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, юге и востоке Акмолинской области ожидаются сильный дождь, днем град, шквал, гроза. Ночью и утром на западе, севере и юге ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15–20 м/с. На западе, юге и в центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Астане и Кокшетау ожидаются гроза, днем град, шквал, ночью и утром туман, ветер порывы 15–20 м/с.

Ночью на западе, днем на севере, западе и юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер южный, днем на западе порывы 15–20 м/с.

На севере и востоке Северо-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, днем град, шквал, гроза. Ночью и утром на западе и севере ожидается туман. Ветер северо-восточный днем порывы 15–20 м/с. В Петропавловске ожидаются гроза, днем град, шквал, ночью и утром туман.