На заседании Правительства первый вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев озвучил прогноз синоптиков на текущую неделю, с 23 по 30 сентября. По его словам, в зерносеющих регионах сохраняются неблагоприятные условия для уборки урожая, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Так, дожди ожидаются на большей части Костанайской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей в течение всего периода. В Актюбинской области осадки прогнозируются с 26 по 30 сентября, в Западно-Казахстанской – с 25 по 29 сентября. В Карагандинской и Улытауской областях дожди пройдут 23-го, а также с 27 по 30 сентября. В Павлодарской области осадки ожидаются с 23 по 25 и с 28 по 30 сентября, на востоке страны – 23-24 и 29-30 сентября. Осадки будут сопровождаться порывистым ветром.

"С 23 по 30 сентября прогнозируется постепенное понижение дневных и ночных температур, в ночное время местами до заморозков", – отметил Шарбиев.

По его словам, в октябре средняя месячная температура в целом будет около нормы. Более теплые условия ожидаются на западе, юго-западе и юге страны. Частые осадки возможны на западе, севере, а также в горных районах востока и юго-востока Казахстана.