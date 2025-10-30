На 30–31 октября синоптики прогнозируют сложные погодные условия сразу в нескольких областях страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет". На севере Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, а на западе — высокая. Аналогичная ситуация ожидается и в Жетісу, где на севере и в центре области возможны возгорания из-за сухой и жаркой погоды.

В Атырауской области ночью возможен сильный дождь, местами туман и усиление ветра до 20 м/с. На востоке региона — чрезвычайная пожарная опасность. В Западно-Казахстанской области также ожидаются осадки и туман, а в Мангистауской — порывистый ветер и высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области местами туман и ветер до 20 м/с, при этом сохраняется высокий риск возгораний, особенно на западе и севере.

Туман прогнозируется и в Туркестанской, Костанайской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Абайской и Восточно-Казахстанской областях.

В некоторых районах скорость ветра достигнет 20 м/с, а в ряде регионов — чрезвычайная пожарная опасность. Синоптики предупреждают: несмотря на конец октября, погодные контрасты остаются высокими — от дождей и ветров до опасно сухой погоды. Жителям регионов советуют соблюдать осторожность и не разводить огонь на открытых территориях.