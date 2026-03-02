Драка с участием районного акима? В Шымкенте начали проверку
По данному факту будет проведена всесторонняя и объективная проверка.
Сегодня 2026, 21:27
21Фото: фото из открытых источников
В социальных сетях распространилось видео, на котором, как утверждается, запечатлён районный аким Шымкента, участвующий в драке. В связи с этим в Акимат города Шымкент сообщили о начале служебной проверки, передает BAQ.KZ.
В городской администрации отметили, что по данному факту будет проведена всесторонняя и объективная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.
«Акимат города строго придерживается принципов законности, служебной этики и недопустимости любых противоправных действий. В случае подтверждения сведений, отражённых в распространяемом в социальных сетях видеоролике, будут приняты соответствующие меры в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Просим не делать поспешных выводов до завершения проверки», — говорится в официальном сообщении.
Представители власти также заявили, что дополнительная информация будет предоставлена по итогам проверки.
