В социальных сетях распространилось видео, на котором, как утверждается, запечатлён районный аким Шымкента, участвующий в драке. В связи с этим в Акимат города Шымкент сообщили о начале служебной проверки, передает BAQ.KZ.

В городской администрации отметили, что по данному факту будет проведена всесторонняя и объективная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

«Акимат города строго придерживается принципов законности, служебной этики и недопустимости любых противоправных действий. В случае подтверждения сведений, отражённых в распространяемом в социальных сетях видеоролике, будут приняты соответствующие меры в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Просим не делать поспешных выводов до завершения проверки», — говорится в официальном сообщении.

Представители власти также заявили, что дополнительная информация будет предоставлена по итогам проверки.