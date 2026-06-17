Дрон помог найти мужчину, пропавшего в Петропавловске

В Северо-Казахстанской области успешно завершились поиски мужчины, который ушел из дома и не вернулся. Как сообщили в МЧС, поисково-спасательная операция проводилась в микрорайоне Бірлік Петропавловска. В ней участвовали спасатели, сотрудники полиции и волонтеры.

Для обследования местности также использовался беспилотник. Мужчину 1957 года рождения обнаружили в лесном массиве примерно в одном километре от села Березовка. От места его проживания он находился на расстоянии около шести километров. По данным спасателей, несмотря на удаленность и особенности местности, поиски завершились успешно.

После обнаружения мужчину осмотрели, медицинская помощь ему не потребовалась.