Дрон помог найти мужчину, пропавшего в Петропавловске
Сегодня 2026, 06:16
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Сегодня 2026, 06:16Сегодня 2026, 06:16
164Фото: МЧС РК
В Северо-Казахстанской области успешно завершились поиски мужчины, который ушел из дома и не вернулся. Как сообщили в МЧС, поисково-спасательная операция проводилась в микрорайоне Бірлік Петропавловска. В ней участвовали спасатели, сотрудники полиции и волонтеры.
Для обследования местности также использовался беспилотник. Мужчину 1957 года рождения обнаружили в лесном массиве примерно в одном километре от села Березовка. От места его проживания он находился на расстоянии около шести километров. По данным спасателей, несмотря на удаленность и особенности местности, поиски завершились успешно.
После обнаружения мужчину осмотрели, медицинская помощь ему не потребовалась.
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