Дроны и роботы с ИИ помогают диагностировать трубы в энергетике РК
ИИ применяют для предотвращения аварий и ускорения ремонтов.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В рамках исполнения поручений Главы государства отрасль энергетики активно внедряет современные цифровые решения и технологии искусственного интеллекта, передает BAQ.KZ.
Министр энергетики Ерлан Аккенженов рассказал, что в электроэнергетике дроны с ИИ помогают оперативно диагностировать линии электропередачи, выявлять дефекты и предотвращать сбои.
"В теплоэнергетике роботизированные комплексы на основе акустического резонанса сканируют состояние труб изнутри, что позволяет проводить ремонт точечно. В газовой отрасли успешно работает ИИ-ассистент, который автоматически распознаёт показания счетчиков", – отметил министр.
Применение ИИ позволяет повысить эффективность работы отрасли, минимизировать аварийные ситуации и ускорить процесс обслуживания инфраструктуры.
Самое читаемое
- Казахстанцы сравнили зарплаты с другими странами и потребовали поднять МЗП
- Трагедия в Урджаре: погибшие дети были в гостях у бабушки
- Блогер Аксултан Калиев принёс публичные извинения родителям детей с ДЦП
- Перевозка чужой посылки обернулась уголовным делом для казахстанца
- 10-летний мальчик погиб от удара молнии в Акмолинской области