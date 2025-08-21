В рамках исполнения поручений Главы государства отрасль энергетики активно внедряет современные цифровые решения и технологии искусственного интеллекта, передает BAQ.KZ.

Министр энергетики Ерлан Аккенженов рассказал, что в электроэнергетике дроны с ИИ помогают оперативно диагностировать линии электропередачи, выявлять дефекты и предотвращать сбои.

"В теплоэнергетике роботизированные комплексы на основе акустического резонанса сканируют состояние труб изнутри, что позволяет проводить ремонт точечно. В газовой отрасли успешно работает ИИ-ассистент, который автоматически распознаёт показания счетчиков", – отметил министр.

Применение ИИ позволяет повысить эффективность работы отрасли, минимизировать аварийные ситуации и ускорить процесс обслуживания инфраструктуры.