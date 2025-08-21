  • 21 Августа, 20:15

Дроны и роботы с ИИ помогают диагностировать трубы в энергетике РК

ИИ применяют для предотвращения аварий и ускорения ремонтов.

Сегодня, 18:40
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 18:40
Сегодня, 18:40
168
Фото: pixabay.com

В рамках исполнения поручений Главы государства отрасль энергетики активно внедряет современные цифровые решения и технологии искусственного интеллекта, передает BAQ.KZ.

Министр энергетики Ерлан Аккенженов рассказал, что в электроэнергетике дроны с ИИ помогают оперативно диагностировать линии электропередачи, выявлять дефекты и предотвращать сбои.

"В теплоэнергетике роботизированные комплексы на основе акустического резонанса сканируют состояние труб изнутри, что позволяет проводить ремонт точечно. В газовой отрасли успешно работает ИИ-ассистент, который автоматически распознаёт показания счетчиков", – отметил министр.

Применение ИИ позволяет повысить эффективность работы отрасли, минимизировать аварийные ситуации и ускорить процесс обслуживания инфраструктуры.

Самое читаемое

Наверх