Поздним вечером 25 июля алматинцы заметили густой дым над предгорьями Медеуского района. Загорелся склон горы Кенсай - один из живописнейших участков природной зоны мегаполиса. Пожар, охвативший около 15 гектаров сухой травы и кустарника, стал самым масштабным за последние месяцы. Благодаря скоординированной работе спасателей, пламя удалось локализовать до наступления ночи. Угрозу домам удалось предотвратить, однако инцидент вновь поднял вопросы о пожарной безопасности горной зоны и ответственности человека перед природой. Казахстанский эколог в интервью BAQ.kz прокоментировал ситуацию и дал советы, как предовратить пожары в горной и предгорной местности.

На момент публикации официальная причина возгорания на Кенсае не была установлена. Однако специалисты ДЧС предполагают, что возгорание вызвано человеческим фактором - как это уже неоднократно бывало в этой зоне: непотушенные костры, выброшенные окурки, пикники на открытых склонах.

Эколог Абай Ерекенов считает, что пожар в Кенсае стал результатом сочетания природной уязвимости региона и человеческой халатности. Он подчёркивает, что система противопожарной безопасности в Алматы и по всей стране требует срочной модернизации.

"В Казахстане в этом плане всё устроено безобразно. Мы действуем по древнейшим схемам. Когда я читаю, что ДЧС снова полетел на вертолёте - это просто смех. Час полёта обходится минимум в 600 долларов, обзор плохой, толку немного. А бюджеты на это немалые, зато эффект минимальный", - критикует эколог.

По мнению Ерекенова, современные технологии могут многократно повысить эффективность наблюдения и предотвратить пожары ещё на ранних стадиях. Он предлагает использовать стационарные летающие устройства, похожие на воздушных змеев, которые успешно применяются в военных целях.

"Такие воздушные змеи можно оснастить тепловизорами, камерами и солнечными панелями с КПД до 46%. Поднять их над туристическими тропами - и ты охватываешь огромную территорию. Видишь любое движение, любое тепло или дым. Они висят над склонами, кушать не просят, а оператор внизу наблюдает - спокойно, из кондиционированной комнаты", - объясняет он.

Подобная система может стать дешёвой, но эффективной альтернативой традиционным, затратным и устаревшим мерам вроде патрулей и полётов. Эколог уверен: такие решения нужны немедленно, особенно в условиях стремительно меняющегося климата и роста числа пожаров в горной зоне Алматы.

"Помогут дроны"

Продолжая мысль о неэффективности традиционных методов, Абай Ерекенов подчёркивает, что современные технологии давно стали доступными и недорогими, особенно на фоне массового производства в условиях войны.

"Сейчас такие дроны стоят 500–1000 долларов. Это дёшево. И это не просто игрушка - это полноценная установка для постоянного видеонаблюдения в природоохранных зонах, в горах, на особо охраняемых территориях", - объясняет он.

Ерекенов подчёркивает, что экологическое сообщество Казахстана предлагало внедрить дроны ещё с первых лет участившихся лесных и степных пожаров в стране, но их предложения либо игнорировались, либо отвергались без анализа.

"Мы объясняли, как это работает, показывали зарубежный опыт. В ответ - тишина. А потом говорят, что экологи молчат, ничего не предлагают", - иронизирует Ерекенов.

Особенно перспективны, по его словам, дроны с современными солнечными панелями, разработанными для космических миссий.

"Сейчас используют треугольные дроны с крыльями, полностью покрытыми многослойными солнечными элементами. Эти элементы когда-то разрабатывались для Марса - там каждый ватт на вес золота. Сейчас у них КПД 43–46%. С рассвета такой дрон взлетает, и до заката висит в небе. Он оснащён тепловизором, видеокамерой, работает весь день и передаёт данные по Starlink", - объясняет эксперт.

По его словам, подобные технологии - реальность: дроны легко заменят и пешие патрули, и дорогостоящие облёты, а наблюдать за ними можно и школьники и студенты на каникулах. Кроме того, современные беспилотные технологии позволяют вести наблюдение за лесами и горами 24/7 - и днём, и ночью.

Такое постоянное наблюдение особенно важно для заповедников, лесных массивов, охраняемых территорий и горных зон, где огонь распространяется быстрее, чем техника может туда добраться.

Также эколог считает, что в Казахстане нужно создать специальные подразделения дрон-наблюдателей - в составе МЧС, национальных парков, акиматов и даже полиции. И самое главное - набирать туда молодёжь, которая умеет работать с IT.

По мнению Ерекенова, все засушливые регионы Казахстана - это зоны высокого риска, и пожары в них возникают не из-за стихий, а по причине человеческой безответственности и отсутствия системного подхода.

"У нас в заповедниках запускают машины, устраивают пикники и поощряют шашлыки. Люди привозят мангалы, едут по пересохшей траве, а потом выбрасывают мусор кучами. Сейчас вроде запретили, но всё равно не контролируют - ни вывоз отходов, ни движение транспорта, ни сам факт открытого огня", - возмущается эколог.

Он предлагает внедрить сезонную систему уровней риска - зелёный, жёлтый, оранжевый, красный, как это давно принято во многих странах мира. При повышенном уровне риска необходимо автоматически ограничивать въезд машин, доступ туристов и любой открытый огонь.

"Сады спасут горы"

Абай Ерекенов также поднял вопрос, который давно волнует общественность: что делать с предгорьями Алматы, в частности с районом Кок-Тобе, чтобы навсегда исключить повторение катастроф, подобных пожару в Кенсае.

Он убеждён, что единственный путь – это не борьба с огнём, а озеленение и превращение уязвимых зон в полноценные природные парки. В частности, он предлагает создать на горе Кок-Тобе особо охраняемую территорию, высадить там сотни тысяч яблонь Сиверса - дикорастущего предка всех современных яблонь, занесённого в Красную книгу.

"Мы много лет хотели засадить Кок-Тобе яблонями Сиверса. Это уникальный вид - живучий, устойчивый, он изменит микроклимат, задержит влагу, создаст тень. Где влажно - там не горит", - говорит Ерекенов.

Он вспоминает, как в разное время чиновники и депутаты пиарились на идее посадок, но всё заканчивалось ничем.

"Помню, один кандидат в депутаты устраивал шоу - якобы высаживает саженцы. А потом всё забыли. Студенты жаловались, что саженцы бросили - никто не поливал, не ухаживал. Это уголовное дело, между прочим - выкинуть краснокнижное дерево как мусор", - напоминает он.

По его мнению, Кок-Тобе можно превратить в уникальный "яблоневый серпантин" - променад, который обвивает гору, усыпанную цветущими садами весной и плодами осенью. И оснастить променад качественной капельной системой полива, а не временными автополивами, которые быстро выходят из строя. Лучше сделать один раз надёжно, чем тратить миллионы на вертолёты каждый сезон.

"Представьте себе: вы идёте вдоль склона, в тени яблонь, вокруг всё цветёт. Это будет достопримечательность мирового уровня. И никаких пожаров. Потому что там влажность, там микроклимат другой. Там нужен лишь постоянный капельный полив. Плитка, дорожки, тень. И туристы, и местные пойдут туда толпами, потому что будет красиво, удобно и безопасно. Нужно объявить эту территорию особо охраняемой, резерватом. Если сделать всё правильно - Кок-Тобе войдёт в туристические справочники", - считает эколог.

Он подчёркивает, что любая застройка в этих зонах должна быть категорически запрещена. Иначе весь рельеф "сползёт" вместе с потерей растительности и почвенного покрова. Защитный зелёный каркас города превратится в пыль.

В советское время семья Ерекенова вместе с учёным-селекционером дедушкой Гымраном Отаровым, специалистом Института плодоводства, заложили апортовый сад прямо на крутом склоне в районе современного Кенсая. Это была часть научного эксперимента, и одновременно - акт веры в устойчивость и силу природы.

"Мой дед защитил диссертацию по селекции апорта. В 80-х нам выделили участок на склоне - четырнадцать соток, почти голая каменистая земля. И мы под его руководством высадили саженцы, которые он сам вывел в институте. Технология была отработана до деталей: всё, что требовалось - это капельный полив, подпорки для веток и регулярный уход. И результат не заставил себя ждать. Уже через три-четыре года на тоненьких ветках висели огромные яблоки. По 300 граммов каждое, ветки ломались под их тяжестью, приходилось ставить подпоры буквально под каждый саженец", - вспоминает Ерекенов.

Этот опыт, по мнению эколога, доказывает: лысые, бесполезные склоны, которые никто не может использовать под стройку или пастбища, - идеальное пространство для садов апорта или яблонь Сиверса. Если так озеленить эту территорию – это и климат удержит, и почву укрепит.

Пожар в Кенсае показал, что Алматы остаётся уязвимым перед огненной стихией, несмотря на высокий уровень готовности спасателей. Этот пожар - не первый в горной зоне Алматы. За последние пять лет только на склоне Кок-Тобе зафиксировано более десяти возгораний. Экологи и урбанисты не раз призывали власти создать пожарозащитные полосы, ужесточить контроль за туристами и дачниками, а также усилить разъяснительную работу среди населения.

Эксперты сходятся в одном: профилактика и ответственность должны стоять на первом месте. Это означает внедрение современных технологий наблюдения, регулярное обслуживание природных территорий, строгий контроль за туристической активностью и обязательную отчётность владельцев земельных участков. Только так можно будет предотвратить новые пожары и сохранить зелёный пояс города.