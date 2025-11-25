В ночь на 25 ноября 2025 года под Новороссийском административный корпус Морского терминала Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) получил повреждения после удара БПЛА. Атака произошла по гражданскому объекту в районе Морского порта, пострадавших нет, передает BAQ.kz.

Как говорится в сообщении пресс-службы КТК, в Южной Озереевке был зафиксирован прилёт вблизи Главного центра управления КТК, откуда осуществляется контроль всей системы трубопровода Тенгиз – Новороссийск на территории Казахстана и России. Сразу после объявления сигнала тревоги "Беспилотная опасность" персонал был оперативно эвакуирован в укрытия, грузовые операции у выносных причальных устройств временно приостанавливались.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал атаку одной из самых продолжительных и интенсивных за последнее время. По его словам, имеются пострадавшие среди мирного населения, зафиксированы повреждения жилых домов.

Как отметили в компании, это не первый удар по объектам КТК. 24 сентября 2025 года атака БПЛА была произведена по городскому офису Морского терминала в Новороссийске. А 17 февраля 2025 года удару семью беспилотниками подверглась НПС "Кропоткинская" — крупнейший нефтетранспортный объект Консорциума. Тогда атака велась с временным интервалом, что увеличивало риск жертв среди оперативного персонала. Станция была полностью восстановлена и возобновила работу в мае 2025 года.

Трубопроводная система КТК – один из крупнейших проектов в энергетической сфере на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз – Новороссийск составляет 1 511 км. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии.