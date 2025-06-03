"Другими словами": Как Минюст оцифровывает страну и не тратит на это бюджетные миллиарды
Сегодня, 18:00
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Сегодня, 18:00Сегодня, 18:00
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В новом выпуске проекта "Другими словами" на BAQ.KZ поговорим о цифровизации государственных услуг и электронных документах, которые курирует Минюст. Кто внедрил цифровые документы в Казахстане, как казахстанцам за месяц сэкономили 1 млрд тенге, почему робот заменил частных судебных исполнителей, почему Минюст называют самым "цифровым" министерством и как Казахстан попал в Топ-10 стран с самыми продвинутыми электронными госуслугами. В интервью вице-министр юстиции Казахстана Бекболат Молдабеков подробно рассказал, как устроены все внутренние процессы и ответил на неудобные вопросы.
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