В очередном выпуске проекта "Другими словами" на BAQ.kz, вместе с вице-министром туризма и спорта РК Сериком Жарасбаевым обсудили ключевые реформы в казахстанском спорте: отказ от финансирования легионеров за счёт бюджета, "чистка" федераций, провал в подготовке спортивного резерва и попытки выстроить эффективную вертикаль управления.

Министерство туризма и спорта Казахстана предлагает сосредоточить ресурсы на приоритетных видах спорта и поддерживать только тех, кто показывает реальные результаты. Так, отбор спортсменов будет проходить по объективным показателям, а регионы обязаны развивать инфраструктуру.

Также обсудили проблемы коррупции, дефицита кадров, низких зарплат тренеров и слабой популяризации массового спорта. Поговорим и о будущем казахстанского спорта и роли международных турниров, проводимых в стране.