В Астане расследуется массовое дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Казахстана Игорь Лепеха, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената, передает BAQ.KZ.

По его словам, уголовное дело уже возбуждено, следственные действия продолжаются. При этом он уточнил, что водитель автомобиля, предположительно ставший причиной аварии, остался жив, тогда как погибшими оказались люди, находившиеся в транспортных средствах, с которыми произошло столкновение.

– Подробности есть, дело возбуждено, сейчас разбираемся в рамках следствия. Более подробно пока комментировать не буду, - отметил он.

Отвечая на вопрос о правовой квалификации происшествия и возможной ответственности, Игорь Лепеха пояснил, что речь идет о дорожно-транспортном происшествии, повлекшем гибель людей. В подобных случаях предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы.

Напомним, вечером на мосту по Сарайшык в Астане, произошла авария с участием трех автомобилей. По данным полиции, водитель автомобиля Toyota, следуя со стороны улицы Туркестан, на мосту не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями Lada и Skoda, которые двигались навстречу. В результате ДТП два человека погибли.