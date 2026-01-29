ДТП на мосту Сарайшык в Астане: виновник аварии остался жив
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане расследуется массовое дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Казахстана Игорь Лепеха, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената, передает BAQ.KZ.
По его словам, уголовное дело уже возбуждено, следственные действия продолжаются. При этом он уточнил, что водитель автомобиля, предположительно ставший причиной аварии, остался жив, тогда как погибшими оказались люди, находившиеся в транспортных средствах, с которыми произошло столкновение.
– Подробности есть, дело возбуждено, сейчас разбираемся в рамках следствия. Более подробно пока комментировать не буду, - отметил он.
Отвечая на вопрос о правовой квалификации происшествия и возможной ответственности, Игорь Лепеха пояснил, что речь идет о дорожно-транспортном происшествии, повлекшем гибель людей. В подобных случаях предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы.
Напомним, вечером на мосту по Сарайшык в Астане, произошла авария с участием трех автомобилей. По данным полиции, водитель автомобиля Toyota, следуя со стороны улицы Туркестан, на мосту не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями Lada и Skoda, которые двигались навстречу. В результате ДТП два человека погибли.
Самое читаемое
- Экономист предупредил: рост пенсий в Казахстане несёт скрытые риски для бюджета
- В Павлодарской области уволили экибастузского чиновника за пьяную езду
- После гибели сразу нескольких солдат в Казахстане уволены командиры — Минобороны
- Землю в Алматинской области делили по поддельным документам акимов
- В Акмолинской области возбудили дело после убийства барсуков рабочими