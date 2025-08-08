  • 8 Августа, 23:00

ДТП под Карагандой: погибла женщина с младенцем

31-летний водитель, а также двое детей госпитализированы.

Сегодня, 21:40
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Getty Images Сегодня, 21:40
Сегодня, 21:40
179
Фото: Getty Images

Смертельное ДТП с участием двух автомобилей произошло на трассе в Карагандинской области, передает BAQ.KZ.

По данным ДП Карагандинской области, авария с участием автомобилей Audi и BMW произошла около 14:30 на 929-м километре автодороги "Кызылорда - Жезказган - Караганда - Шидерты", на перекрёстке в направлении Караганды.

По предварительной информации, в результате столкновения на месте погибли 28-летняя женщина и её трёхмесячная дочь, находившиеся в Audi.

31-летний водитель, а также двое детей 8 и 4 лет госпитализированы.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы", - говорится в сообщении.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ШАХТИНСК. СКАНДАЛ.ШХТ (@skandal_sht)

Самое читаемое

Наверх