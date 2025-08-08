Смертельное ДТП с участием двух автомобилей произошло на трассе в Карагандинской области, передает BAQ.KZ.

По данным ДП Карагандинской области, авария с участием автомобилей Audi и BMW произошла около 14:30 на 929-м километре автодороги "Кызылорда - Жезказган - Караганда - Шидерты", на перекрёстке в направлении Караганды.

По предварительной информации, в результате столкновения на месте погибли 28-летняя женщина и её трёхмесячная дочь, находившиеся в Audi.

31-летний водитель, а также двое детей 8 и 4 лет госпитализированы.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы", - говорится в сообщении.