ДТП под Карагандой: погибла женщина с младенцем
31-летний водитель, а также двое детей госпитализированы.
Сегодня, 21:40
Фото: Getty Images
Смертельное ДТП с участием двух автомобилей произошло на трассе в Карагандинской области, передает BAQ.KZ.
По данным ДП Карагандинской области, авария с участием автомобилей Audi и BMW произошла около 14:30 на 929-м километре автодороги "Кызылорда - Жезказган - Караганда - Шидерты", на перекрёстке в направлении Караганды.
По предварительной информации, в результате столкновения на месте погибли 28-летняя женщина и её трёхмесячная дочь, находившиеся в Audi.
31-летний водитель, а также двое детей 8 и 4 лет госпитализированы.
"По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы", - говорится в сообщении.
