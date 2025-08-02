  • 2 Августа, 17:46

ДТП в Алматы: автомобиль повис между деревом и столбом

Водителя доставили в медучреждение.

Сегодня, 17:33
АВТОР
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ДП по городу Алматы Сегодня, 17:33
Сегодня, 17:33
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Фото: ДП по городу Алматы

В Алматы после ДТП на улице Майлина легковушка повисла между деревом и столбом освещения, видео происшествия появилось в социальных сетях, передает BAQ.KZ.

В департаменте полиции сообщили, что в 19:40 1 августа в Турксибском районе города водитель автомобиля Daimler Chrysler, следуя по улице Майлина в северном направлении, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на дерево, а также столб уличного освещения.

В результате ДТП пострадала водитель – 30-летняя девушка, которую доставили в ближайшее медицинское учреждение.

К расследованию факта аварии приступили сотрудники управления полиции Турксибского района.

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