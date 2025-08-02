ДТП в Алматы: автомобиль повис между деревом и столбом
Водителя доставили в медучреждение.
Сегодня, 17:33
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Сегодня, 17:33Сегодня, 17:33
58Фото: ДП по городу Алматы
В Алматы после ДТП на улице Майлина легковушка повисла между деревом и столбом освещения, видео происшествия появилось в социальных сетях, передает BAQ.KZ.
В департаменте полиции сообщили, что в 19:40 1 августа в Турксибском районе города водитель автомобиля Daimler Chrysler, следуя по улице Майлина в северном направлении, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на дерево, а также столб уличного освещения.
В результате ДТП пострадала водитель – 30-летняя девушка, которую доставили в ближайшее медицинское учреждение.
К расследованию факта аварии приступили сотрудники управления полиции Турксибского района.
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