В Алматы после ДТП на улице Майлина легковушка повисла между деревом и столбом освещения, видео происшествия появилось в социальных сетях, передает BAQ.KZ.

В департаменте полиции сообщили, что в 19:40 1 августа в Турксибском районе города водитель автомобиля Daimler Chrysler, следуя по улице Майлина в северном направлении, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на дерево, а также столб уличного освещения.

В результате ДТП пострадала водитель – 30-летняя девушка, которую доставили в ближайшее медицинское учреждение.

К расследованию факта аварии приступили сотрудники управления полиции Турксибского района.