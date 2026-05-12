Дуа Липа обвинила Samsung в незаконном использовании её фото

Популярная британская певица Дуа Липа подала в суд на Samsung и требует 15 миллионов долларов компенсации, передает BAQ.kz со ссылкой на The Guardian.

Певица заявила, что компания без её разрешения использовала фотографию артистки на упаковках телевизоров, продававшихся в США.

Согласно материалам дела, изображение Дуа Липы разместили на коробках телевизоров как часть рекламного оформления продукции. При этом сама певица утверждает, что не давала согласия на использование своего фото и не получала за это никакой оплаты.

По словам артистки, о ситуации она узнала только в июне 2025 года. После этого представители певицы потребовали от Samsung прекратить использование изображения, однако, как утверждается в иске, компания отказалась выполнять требования.

В судебных документах говорится, что Samsung могла получить коммерческую выгоду благодаря популярности певицы. Поклонники в соцсетях писали, что обратили внимание на телевизоры именно из-за фотографии Дуа Липы на упаковке. Некоторые пользователи даже признавались, что решили купить технику после того, как увидели коробку с изображением артистки.

Певица считает, что компания создала ложное впечатление, будто она официально рекламирует продукцию Samsung. В иске также отмечается, что Дуа Липа очень избирательно относится к рекламным контрактам и сотрудничает только с крупными мировыми брендами.

Артистка обвиняет Samsung в нарушении авторских прав, незаконном использовании её образа и нарушении прав на товарный знак. Кроме денежной компенсации, она требует полного запрета на дальнейшее использование фотографии.

На данный момент Samsung официально не прокомментировала иск.