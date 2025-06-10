  • 10 Июня, 22:08
  • BAIGENEWS

"Дух захватывает": в Сети обсуждают волшебное видео с лебедями под Астаной

Пара лебедей устроила воздушный балет на озере близ столицы.

Сегодня, 21:28
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 21:28
Сегодня, 21:28
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Фото: Unsplash

В Сети появилось видео, на котором пара лебедей вместе с птенцом исполняет изящный "танец" на озере в поселке Дамса неподалёку от Астаны, передает BAQ.KZ.

На кадрах видно, как белоснежные птицы величественно расправляют крылья, двигаясь в такт друг другу на фоне зеркальной глади озера. Пейзаж дополняет живописный закат — небо окрашено в розово-золотые тона, создавая почти сказочную атмосферу.

Ролик вызвал волну восторга в соцсетях. Комментаторы делятся тёплыми чувствами и воспоминаниями:

"20 лет наблюдаю за этими лебедями — каждый год с мужем их ждём и переживаем, если запаздывают", — написала одна из пользовательниц.

Другие добавляют:

"Самый добрый знак", "Дух захватывает", "Теперь благодаря дронам можно увидеть всю красоту природы".

Появление лебедей на озере в Дамсе — событие, которое ежегодно ждут местные жители. Эти кадры напомнили многим о важности бережного отношения к природе и её обитателям.

 
 
 
 
 
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Публикация от АҚМОЛА ОБЛЫСЫНЫҢ ӘКІМДІГІ|АКИМАТ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ (@aqmola_region)

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