В Сети появилось видео, на котором пара лебедей вместе с птенцом исполняет изящный "танец" на озере в поселке Дамса неподалёку от Астаны, передает BAQ.KZ.

На кадрах видно, как белоснежные птицы величественно расправляют крылья, двигаясь в такт друг другу на фоне зеркальной глади озера. Пейзаж дополняет живописный закат — небо окрашено в розово-золотые тона, создавая почти сказочную атмосферу.

Ролик вызвал волну восторга в соцсетях. Комментаторы делятся тёплыми чувствами и воспоминаниями:

"20 лет наблюдаю за этими лебедями — каждый год с мужем их ждём и переживаем, если запаздывают", — написала одна из пользовательниц.

Другие добавляют:

"Самый добрый знак", "Дух захватывает", "Теперь благодаря дронам можно увидеть всю красоту природы".

Появление лебедей на озере в Дамсе — событие, которое ежегодно ждут местные жители. Эти кадры напомнили многим о важности бережного отношения к природе и её обитателям.