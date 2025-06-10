"Дух захватывает": в Сети обсуждают волшебное видео с лебедями под Астаной
Пара лебедей устроила воздушный балет на озере близ столицы.
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В Сети появилось видео, на котором пара лебедей вместе с птенцом исполняет изящный "танец" на озере в поселке Дамса неподалёку от Астаны, передает BAQ.KZ.
На кадрах видно, как белоснежные птицы величественно расправляют крылья, двигаясь в такт друг другу на фоне зеркальной глади озера. Пейзаж дополняет живописный закат — небо окрашено в розово-золотые тона, создавая почти сказочную атмосферу.
Ролик вызвал волну восторга в соцсетях. Комментаторы делятся тёплыми чувствами и воспоминаниями:
"20 лет наблюдаю за этими лебедями — каждый год с мужем их ждём и переживаем, если запаздывают", — написала одна из пользовательниц.
Другие добавляют:
"Самый добрый знак", "Дух захватывает", "Теперь благодаря дронам можно увидеть всю красоту природы".
Появление лебедей на озере в Дамсе — событие, которое ежегодно ждут местные жители. Эти кадры напомнили многим о важности бережного отношения к природе и её обитателям.
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