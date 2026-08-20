«Думал, что это шутка»: муж Улданы Мырзуан рассказал в суде о событиях того дня

В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны продолжается рассмотрение уголовного дела о гибели фельдшера скорой помощи Улданы Мырзуан. В суде ее муж Адилет Зейнел дал показания в качестве потерпевшего и рассказал о событиях 8 ноября - дня трагедии, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Адилета Зейнела, утром в день происшествия они вместе с супругой отправились на работу. Улдана заступила на дневную смену на станции скорой помощи района Байконыр, а он - на дежурство в Первую городскую больницу.

«Около 6:30 утра мы вышли на работу. В 7:45 оба уже были на своих рабочих местах. Позже она написала мне сообщение. В 8:00 у нас началась плановая операция, и я ушел в операционную. После этого некоторое время мы не переписывались», – рассказал он в суде.

По его словам, примерно в 8:30 после завершения операции они вновь начали переписываться. Тогда Улдана сообщила, что направляется на вызов.

«Я продолжил работать. Примерно в 10:00 она написала мне, что произошло какое-то падение и, возможно, пациента доставят в нашу больницу. После этого мы больше не общались. Она перестала писать сообщения», – рассказал Адилет Зейнел.

По словам потерпевшего, примерно в 10:50 ему позвонили по внутреннему телефону городской больницы и сообщили, что его жена находится в приемном отделении Первой городской больницы.

«Мне сказали: “Твоя жена находится в Первой городской больнице, в приемном отделении. Спустись и опознай ее”. Я подумал, что это какая-то шутка. Ведь незадолго до этого она сама писала мне сообщения. Поэтому сначала не придал этому значения и продолжил работать», – сказал он.

Примерно через пять минут, около 10:55, ему позвонила мать. Как рассказал Зейнел, ранее она работала в приемном отделении Первой городской больницы. Ее бывшие коллеги связались с ней и сообщили, что Улдану доставили в медучреждение.

«Мама сказала мне, что в приемном отделении ее узнали и что моя жена находится в шоковой палате», – рассказал потерпевший.

После этого Адилет Зейнел спустился из операционного блока в приемное отделение. По его словам, Улдану доставили в больницу как неизвестную пациентку.

«Я спустился с операционного отделения на втором этаже на первый этаж. Опознал ее и сказал, что это моя жена. Потому что ее доставили как неизвестную», – сообщил он в суде.

Во время заседания Адилет Зейнел также подтвердил, что погибшая Улдана Мырзуан являлась его супругой.

После показаний потерпевшего прокуроры приступили к вопросам. Рассмотрение уголовного дела продолжается.