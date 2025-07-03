  • 3 Июля, 19:23
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ДУМК поддержало запрет на никаб в Казахстане

В ДУМК о запрете никаба: "Это вопрос безопасности, а не веры".

Сегодня, 18:54
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 18:54
Сегодня, 18:54
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Фото: Unsplash

Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) выступило с разъяснением в связи с вступившим в силу запретом на ношение одежды, закрывающей лицо, в общественных местах, передает BAQ.KZ.

Ранее, 30 июня, Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, включающий положения о запрете предметов одежды, препятствующих идентификации личности — в том числе никабов, масок и других элементов, закрывающих лицо.

ДУМК не выступает против этой нормы. В заявлении подчеркивается:

"Речь идёт не об ограничении религиозных убеждений, а об обеспечении общественной безопасности. Подобные меры приняты во многих странах, включая мусульманские".

В управлении также указали на религиозный контекст:

"В Коране не предписано покрывать лицо. Это не норма, отражённая в традициях нашего народа".

ДУМК призвало общество отнестись с пониманием к законодательным изменениям, отметив:

"Единство, гармония и стабильность в обществе — это ценности, которые исповедует мусульманская умма".

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