Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) выступило с разъяснением в связи с вступившим в силу запретом на ношение одежды, закрывающей лицо, в общественных местах, передает BAQ.KZ.

Ранее, 30 июня, Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, включающий положения о запрете предметов одежды, препятствующих идентификации личности — в том числе никабов, масок и других элементов, закрывающих лицо.

ДУМК не выступает против этой нормы. В заявлении подчеркивается:

"Речь идёт не об ограничении религиозных убеждений, а об обеспечении общественной безопасности. Подобные меры приняты во многих странах, включая мусульманские".

В управлении также указали на религиозный контекст:

"В Коране не предписано покрывать лицо. Это не норма, отражённая в традициях нашего народа".

ДУМК призвало общество отнестись с пониманием к законодательным изменениям, отметив: