Вечером 25 августа на трассе Жетыбай - Актау два автомобиля врезались в верблюда, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

По данным департамента полиции Мангистауской области, авария случилась около 22:35. Lada Priora и Toyota Corona одновременно столкнулись с животным, переходившим дорогу. От полученных травм верблюд погиб на месте.

В результате происшествия пострадала пассажирка одного из автомобилей - женщину доставили в больницу.

Оба транспортных средства помещены на штрафстоянку. В отношении водителей составлены административные протоколы по статье 610 КоАП РК ("Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества"). Санкция предусматривает штраф в размере 40 МРП (157 280 тенге) либо лишение водительских прав сроком до девяти месяцев.