Два часа спасатели снимали туристов с горы в Бурабае
Сегодня, 19:40
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:40Сегодня, 19:40
67Фото: МЧС РК.
На курорте Бурабай спасатели пришли на помощь туристам, которые не смоги самостоятельно спуститься с горы Кокшетау, передает BAQ.kz.
По информации МЧС на место прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС Акмолинской области и помогли туристам безопасно спуститься вниз.
Операция заняла около двух часов. Медицинская помощь туристам не потребовалась.
Самое читаемое
- Закроют ли русскоязычные классы в Казахстане?
- Джей Ло показала казахские украшения и ковер казахстанской художницы
- Дожди и недозрелый хлеб: фермеры Костанайской области спешат начать уборку
- В каком состоянии стадионы Казахстана после концерта Джей Ло
- Боли в мышцах, озноб, сыпь: есть ли угроза завоза лихорадки чикунгунья в Казахстан