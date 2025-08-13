На курорте Бурабай спасатели пришли на помощь туристам, которые не смоги самостоятельно спуститься с горы Кокшетау, передает BAQ.kz.

По информации МЧС на место прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС Акмолинской области и помогли туристам безопасно спуститься вниз.

Операция заняла около двух часов. Медицинская помощь туристам не потребовалась.