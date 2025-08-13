  • 13 Августа, 19:51

Два часа спасатели снимали туристов с горы в Бурабае

Сегодня, 19:40
АВТОР
МЧС РК. Сегодня, 19:40
Сегодня, 19:40
67
Фото: МЧС РК.

На курорте Бурабай спасатели пришли на помощь туристам, которые не смоги самостоятельно спуститься с горы Кокшетау, передает BAQ.kz.

По информации МЧС на место прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС Акмолинской области и помогли туристам безопасно спуститься вниз.

Операция заняла около двух часов. Медицинская помощь туристам не потребовалась. 

