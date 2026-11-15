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Два человека погибли при обрушении золотодобывающей шахты в Афганистане

Еще шестеро горняков пострадали.

15 Ноября 2026, 13:32
АВТОР
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Pixabay.com 15 Ноября 2026, 13:32
15 Ноября 2026, 13:32
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Фото: Pixabay.com

В северной афганской провинции Бадахшан произошло обрушение шахты, в результате которого погибли два человека и еще шестеро получили ранения. Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Xinhua.

Несчастный случай произошел в районе Аргханджхва. В момент обрушения группа золотодобытчиков работала на местном прииске.

По словам представителя региональной полиции Эхсануллы Камгара, тела погибших и пострадавших доставили на вертолете в больницу Файзабада — административного центра провинции.

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