Два человека погибли при обрушении золотодобывающей шахты в Афганистане

В северной афганской провинции Бадахшан произошло обрушение шахты, в результате которого погибли два человека и еще шестеро получили ранения. Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Xinhua.

Несчастный случай произошел в районе Аргханджхва. В момент обрушения группа золотодобытчиков работала на местном прииске.

По словам представителя региональной полиции Эхсануллы Камгара, тела погибших и пострадавших доставили на вертолете в больницу Файзабада — административного центра провинции.