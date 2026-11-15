Два человека погибли при обрушении золотодобывающей шахты в Афганистане
Еще шестеро горняков пострадали.
15 Ноября 2026, 13:32
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15 Ноября 2026, 13:3215 Ноября 2026, 13:32
174Фото: Pixabay.com
В северной афганской провинции Бадахшан произошло обрушение шахты, в результате которого погибли два человека и еще шестеро получили ранения. Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Xinhua.
Несчастный случай произошел в районе Аргханджхва. В момент обрушения группа золотодобытчиков работала на местном прииске.
По словам представителя региональной полиции Эхсануллы Камгара, тела погибших и пострадавших доставили на вертолете в больницу Файзабада — административного центра провинции.
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