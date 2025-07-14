В воскресенье утром город Лексингтон потрясла череда трагических событий, передает BAQ.KZ. Вооружённый мужчина открыл огонь по полицейскому в районе аэропорта Блю Грасс, а затем направился в одну из местных баптистских церквей, где устроил стрельбу во время богослужения. Жертвами стрельбы стали два человека.

По данным газеты Lexington Herald-Leader, нападавший ворвался в церковь во время воскресной службы и начал стрелять по прихожанам. В результате инцидента несколько человек, включая патрульного, получили ранения и были срочно госпитализированы. Пока точное количество пострадавших уточняется.

Сотрудники полиции быстро прибыли на место происшествия и смогли обезвредить злоумышленника. Его личность пока не раскрывается, а мотивы нападения выясняются.

Очевидцы сообщают о панике и хаосе, вспыхнувших в церкви в момент нападения. "Мы молились, когда раздались выстрелы. Люди начали кричать и искать укрытие", - рассказывает один из прихожан.

Местные власти уже пообещали провести тщательное расследование и усилить меры безопасности в общественных местах. Мэр Лексингтона выразил соболезнования пострадавшим и их семьям, назвав случившееся "трагедией, которую наш город не забудет".