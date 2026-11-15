Два человека погибли при возгорании автомобиля после ДТП в Турции

В турецкой провинции Мугла два человека погибли и еще пятеро пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с последующим возгоранием автомобиля.

По информации TRT Haber, автомобиль врезался в электрический столб. От сильного удара конструкция рухнула на машину, после чего начался пожар.

На место происшествия прибыли пожарные, бригады скорой медицинской помощи и сотрудники полиции.

После ликвидации возгорания внутри автомобиля обнаружили тела двух человек. Их личности пока не установлены.

Еще пятерых пострадавших, среди которых есть дети, доставили в больницу.