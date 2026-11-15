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Два человека погибли при возгорании автомобиля после ДТП в Турции

Машина столкнулась с электрическим столбом в провинции Мугла.

15 Ноября 2026, 09:29
АВТОР
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TRT Haber 15 Ноября 2026, 09:29
15 Ноября 2026, 09:29
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Фото: TRT Haber

В турецкой провинции Мугла два человека погибли и еще пятеро пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с последующим возгоранием автомобиля. 

По информации TRT Haber, автомобиль врезался в электрический столб. От сильного удара конструкция рухнула на машину, после чего начался пожар.

На место происшествия прибыли пожарные, бригады скорой медицинской помощи и сотрудники полиции.

После ликвидации возгорания внутри автомобиля обнаружили тела двух человек. Их личности пока не установлены.

Еще пятерых пострадавших, среди которых есть дети, доставили в больницу.

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