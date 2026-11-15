Два человека погибли при возгорании автомобиля после ДТП в Турции
Машина столкнулась с электрическим столбом в провинции Мугла.
15 Ноября 2026, 09:29
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15 Ноября 2026, 09:2915 Ноября 2026, 09:29
75Фото: TRT Haber
В турецкой провинции Мугла два человека погибли и еще пятеро пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с последующим возгоранием автомобиля.
По информации TRT Haber, автомобиль врезался в электрический столб. От сильного удара конструкция рухнула на машину, после чего начался пожар.
На место происшествия прибыли пожарные, бригады скорой медицинской помощи и сотрудники полиции.
После ликвидации возгорания внутри автомобиля обнаружили тела двух человек. Их личности пока не установлены.
Еще пятерых пострадавших, среди которых есть дети, доставили в больницу.
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