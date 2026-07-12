Два диплома сразу: в Петропавловске состоялся первый выпуск совместной программы с Университетом Аризоны

В Петропавловске состоялся первый выпуск студентов совместных образовательных программ Kozybayev University и Университета Аризоны. Выпускники получили сразу два диплома — казахстанского и американского вузов.

Документы о высшем образовании, а также благодарственные письма отличникам и активистам вручили министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов, посол США в Казахстане Джули Стаффт и президент Университета Аризоны Суреш Гаримелла.

Партнерство Северо-Казахстанского университета имени М. Козыбаева с Университетом Аризоны реализуется в рамках инициированной Президентом Касым-Жомартом Токаевым политики по привлечению ведущих зарубежных вузов в страну.

"Перед нами первые выпускники первого зарубежного университета – Университета Аризоны – в Казахстане. Именно этот университет в 2022 году первым откликнулся на инициативу Главы государства. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что это решение полностью оправдало себя. Университет Аризоны стал не просто первым зарубежным университетом, открывшим микрокампус в Петропавловске. Он стал первопроходцем новой модели международного высшего образования, основанной на академическом качестве, взаимном доверии и общей ответственности за подготовку специалистов будущего", – сказал Саясат Нурбек.

Президент Университета Аризоны отметил, что партнерство двух вузов стало примером успешного объединения образовательных традиций и академического потенциала двух стран.

"Четыре года назад Университет Аризоны и Kozybayev University приняли решение объединить усилия, чтобы создать проект, который смог бы связать наши страны, преодолеть языковые барьеры и объединить разные образовательные традиции. История нашего партнерства началась в 2022 году с запуска программы двойного диплома, на которую тогда поступили всего 43 студента. Сегодня по этой программе обучаются уже 368 человек. И именно сегодня мы чествуем наших первых выпускников. В свое время эти ребята не побоялись довериться университету, руководство которого обладало смелостью и дальновидностью выйти за рамки привычных границ. Сегодня наши выпускники полностью готовы к тому, чтобы стать лидерами в современном глобальном мире", – подчеркнул Суреш Гаримелла.

Сейчас по совместным образовательным программам обучаются более 1 200 студентов, из них 359 — по программам двойного диплома. Всего реализуются 6 программ двойного диплома и 12 международных образовательных программ. Университеты также совместно ведут научные исследования в области геномики, агротехнологий, водных ресурсов и полимеризации серы.