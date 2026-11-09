В микрорайоне Акниет Абайского района города Шымкент, на улице Раугаш, произошло возгорание кровли частного жилого дома и хозяйственной постройки.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС. В ходе тушения было установлено, что огнём охвачены кровля жилого дома и хозяйственная постройка на общей площади 175 кв. м. Кроме того, в соседнем дворе произошло возгорание кровли хозяйственной постройки на площади 3 кв. м.

В ходе тушения пожара на безопасное расстояние были вынесены два газовых баллона объёмом по 25 литров, а также 65-литровый баллон, относящийся к газовому оборудованию автомобиля.

Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.