Два газовых баллона вынесли при пожаре в Шымкенте
Спасатели ликвидировали пожар в частном секторе.
9 Ноября 2026, 07:11
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9 Ноября 2026, 07:119 Ноября 2026, 07:11
177Фото: МЧС РК
В микрорайоне Акниет Абайского района города Шымкент, на улице Раугаш, произошло возгорание кровли частного жилого дома и хозяйственной постройки.
На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС. В ходе тушения было установлено, что огнём охвачены кровля жилого дома и хозяйственная постройка на общей площади 175 кв. м. Кроме того, в соседнем дворе произошло возгорание кровли хозяйственной постройки на площади 3 кв. м.
В ходе тушения пожара на безопасное расстояние были вынесены два газовых баллона объёмом по 25 литров, а также 65-литровый баллон, относящийся к газовому оборудованию автомобиля.
Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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