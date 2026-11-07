В Индонезии прошли митинги в поддержку и против президента Прабово Субианто

В Индонезии сотни рабочих вышли на митинг в поддержку президента Прабово Субианто. Одновременно в столице страны Джакарте прошла акция женщин, выступивших против политики действующего главы государства.

Как передаёт Reuters, поводом для протестов в поддержку президента стало расследование предполагаемой незаконной прослушки его переговоров сотрудниками полиции.

Организатором митинга выступил председатель Партии труда и специальный советник президента Саид Икбал. Он призвал участников к единству и заявил о готовности мобилизовать профсоюзы против тех, кто, по его мнению, угрожает президентству Субианто.

По делу о попытке перехвата переговоров главы государства подозреваемыми признаны четыре высокопоставленных представителя правоохранительных органов. Среди них — бывший руководитель полиции, которого связывают с экс-президентом Джоко Видодо.

Как отмечает Reuters, этот скандал обострил разногласия между Субианто и его предшественником, ранее поддерживавшим его.

В то же время в Джакарте сотни женщин приняли участие в марше против политики президента. Они потребовали расширения прав женщин, а также выразили недовольство мерами властей по борьбе с лесными пожарами, дорогостоящей программой бесплатного питания и введением налога на женские гигиенические средства.