Два казахстанца вышли в финал этапа Кубка вызова по спортивной гимнастике

По итогам первого квалификационного дня этапа Кубка вызова сразу два представителя сборной Казахстана пробились в финалы соревнований.

Наиболее успешно выступил серебряный призер Олимпийских игр Нариман Курбанов. В упражнениях на коне казахстанец получил от судей 14,900 балла и уверенно занял первое место в квалификации.

За медали в этой же дисциплине поборется и Зейнолла Идрисов. По итогам отбора он показал третий результат, набрав 14,266 балла.

В упражнениях на кольцах Казахстан представлял Роман Маменов. По итогам квалификации он занял 13-е место и завершил выступление на турнире.

Финальные соревнования этапа Кубка вызова стартуют 30 мая.