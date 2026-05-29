Два казахстанца вышли в финал этапа Кубка вызова по спортивной гимнастике
В Копере (Словения) завершился первый квалификационный день этапа Кубка вызова по спортивной гимнастике.
Сегодня 2026, 10:51
143Фото: olympic.kz
По итогам первого квалификационного дня этапа Кубка вызова сразу два представителя сборной Казахстана пробились в финалы соревнований.
Наиболее успешно выступил серебряный призер Олимпийских игр Нариман Курбанов. В упражнениях на коне казахстанец получил от судей 14,900 балла и уверенно занял первое место в квалификации.
За медали в этой же дисциплине поборется и Зейнолла Идрисов. По итогам отбора он показал третий результат, набрав 14,266 балла.
В упражнениях на кольцах Казахстан представлял Роман Маменов. По итогам квалификации он занял 13-е место и завершил выступление на турнире.
Финальные соревнования этапа Кубка вызова стартуют 30 мая.
