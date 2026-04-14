В Шымкенте под председательством заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации РК Аиды Балаевой прошло совещание по вопросам создания Университета культуры и искусства, передает BAQ.kz.

Проект реализуется по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева, данному Министерству культуры и информации РК и акимату Шымкента в ходе рабочей поездки в город.

В работе совещания приняли участие аким Шымкента Габит Сыздыкбеков, представители Министерства культуры и информации РК, местных исполнительных органов, подрядных организаций, а также Южно-Казахстанского исследовательского университета имени М. Ауэзова.

Аида Балаева заслушала доклады участников о ходе реализации масштабного проекта.

Новый вуз планируется создать на базе факультета культуры и искусства ЮКИУ им. М. Ауэзова. В университете будут работать 6 факультетов, 17 кафедр и 46 образовательных программ бакалавриата, магистратуры и докторантуры.

Основной акцент в обучении будет сделан на подготовку кадров в сфере кино и телевидения, анимации, медиаменеджмента, цифрового дизайна, сценографии и других направлений.

Также впервые в Казахстане планируется подготовка специалистов с высшим образованием в сфере циркового искусства. Отдельным новым направлением станет подготовка реставраторов.

В рамках совещания рассмотрели и вопрос строительства нового театра оперы и балета в Шымкенте. Акиматом города уже определён земельный участок площадью 2,8 га. По проекту предусмотрен зрительный зал на 1500 мест.

В настоящее время в городе действует театр оперы и балета, расположенный в здании 1984 года постройки, рассчитанном на 330 посадочных мест.