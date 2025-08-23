Два подростка из Нидерландов погибли в отеле Стамбула
Полиция Стамбула начала расследование.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Два подростка из Нидерландов вместе со своим отцом отдыхали в одном из отелей Стамбула, их тела найдены в гостиничном номере, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.
Как сообщают местные СМИ, отель расположен в популярном среди туристов районе Фатих. Точная причина смерти пока не установлена, однако основной версией является пищевое отравление, которое они могли получить в местном ресторане.
“Прибывшие на место парамедики скорой помощи констатировали смерть обоих подростков (15 и 17 лет). Отец был доставлен в больницу на машине скорой помощи в состоянии шока”, - сообщают СМИ.
57-летний отец сообщил полиции, что вместе с сыновьями отправился на ужин в один из ресторанов на площадь Таксим, но сам ничего не ел.
Позже вечером того же дня, вернувшись в отель, отец позвал мальчиков, но те не отреагировали.
Самое читаемое
- В Костанае сгнивает здание детсада при острой нехватке дошкольных учреждений в городе
- Рынок топлива Казахстана оказался в руках двух монополистов — АЗРК
- Димаш может дать концерт на новом стадионе в Актобе
- Ход уборочной кампании-2025: в Казахстане уже намолочено 2,4 млн тонн зерна
- "Санкции, тарифы или ничего": Трамп дал Путину две недели на решение по Украине