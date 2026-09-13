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Два подростка не смогли спустится с гор в Алматинской области

Спасатели оказали помощь двум подросткам в горах.

13 Сентября 2026, 10:11
АВТОР
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Pixabay.com 13 Сентября 2026, 10:11
13 Сентября 2026, 10:11
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Фото: Pixabay.com

Минувшей ночью в Карасайском районе Алматинской области, в районе поляны «Терра», на высоте 2600 метров спасатели Центра мониторинга и оперативного реагирования города Алматы оказали помощь двум подросткам, которые не смогли самостоятельно спуститься с гор.

Связь с подростками поддерживалась, их местоположение было установлено. Спасатели сопроводили и передали родственникам.

В медицинской помощи подростки не нуждались.

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