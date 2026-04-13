Два подростка потерялись в горах Алматы
Они потеряли ориентир и не смогли самостоятельно выйти к тропе.
Сегодня 2026, 07:41
63Фото: МЧС РК
В горах Алматы спасатели МЧС провели операцию по поиску и сопровождению двух подростков, сбившихся с маршрута при спуске с пика Башута, передает BAQ.KZ.
Девушка 2009 г.р. и парень 2008 г.р. потеряли ориентир и не смогли самостоятельно выйти к тропе.
На помощь выехала дежурная группа Службы спасения и бригада ЦМК МЧС с Универсального спасательного подразделения №23. Добравшись до горнолыжного курорта «Шымбулак», спасатели направились по дороге в сторону «Малой кругосветки», где по координатам обнаружили туристов.
После осмотра, спасатели сопроводили их вниз и доставили до ГК «Шымбулака». Во время спуска девушка почувствовала боли в области живота, ожидавшие на Шымбулаке сотрудники Центра медицины катастроф МЧС РК осмотрели ее и доставили в больницу г.Алматы.
