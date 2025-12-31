В Перу произошло столкновение двух поездов, перевозивших туристов в древний город Мачу-Пикчу. В результате аварии погиб один человек, не менее 30 пассажиров получили травмы, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".

По данным полиции, инцидент произошёл во вторник недалеко от населённого пункта Коривайрачины в южном регионе Куско. Как уточняют местные СМИ, жертвой аварии стал инженер-железнодорожник Роберто Карденас.

После столкновения движение поездов на линии, соединяющей Мачу-Пикчу с городом Куско, было временно приостановлено. Для вывоза пассажиров позже в тот же день был направлен эвакуационный поезд. Пострадавшим была оказана медицинская помощь, часть из них доставили в лечебные учреждения.

Причины произошедшего устанавливаются, обстоятельства аварии расследуются соответствующими службами. Официальные комментарии о возможных версиях крушения пока не приводятся.

Мачу-Пикчу является одним из самых популярных туристических направлений в Перу и ежегодно принимает около 1,5 миллиона посетителей, большинство из которых добираются к археологическому комплексу именно железнодорожным транспортом.