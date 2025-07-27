Два раз за сутки загорелась парижская церковь Нотр-Дам-де-Шам
Церковь закрыта для посетителей.
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В Париже за одни сутки произошло два пожара в католической церкви Нотр-Дам-де-Шам, расположенной на бульваре Монпарнас в 6-м округе французской столицы, передает BAQ.KZсо ссылкой на "РИА Новости".
Как сообщает Le Figaro со ссылкой на источник в полиции, рассматривается версия поджога как умышленного преступления.
Второй инцидент произошёл в четверг, 25 июля, во второй половине дня в часовне Святого Иосифа внутри храма. Пламя повредило деревянные панели и недавно отреставрированное полотно, однако пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.
Первое возгорание по предварительным данным, возникло из-за неисправности электрической цепи. Огонь тогда привёл к поломке звуковой системы и повредил орган церкви.
Настоятель церкви, кюре Камий Миллур сообщил, что в комиссариат подано официальное заявление. Храм временно закрыт для посетителей на период расследования.
Правоохранительные органы устанавливают возможную связь между двумя инцидентами и не исключают умышленного вмешательства.
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