Два самолета столкнулись в аэропорту Майами
Грузовой самолет UPS и пассажирский лайнер Copa Airlines задели друг друга во время руления. Пострадавших нет.
15 Ноября 2026, 11:31
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15 Ноября 2026, 11:3115 Ноября 2026, 11:31
203Фото: CBS News
В международном аэропорту Майами столкнулись два самолета — грузовой Boeing 767 американской компании UPS и пассажирский Boeing 737 авиакомпании Copa Airlines. Инцидент произошел во время движения воздушных судов по рулежным дорожкам.
Как сообщает CBS News, столкновение произошло на пересечении двух рулежных дорожек.
По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.
Директор по коммуникациям аэропорта Грег Чин сообщил, что инцидент не повлиял на работу воздушной гавани.
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