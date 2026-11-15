Два самолета столкнулись в аэропорту Майами

Грузовой самолет UPS и пассажирский лайнер Copa Airlines задели друг друга во время руления. Пострадавших нет.

15 Ноября 2026, 11:31
АВТОР
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CBS News 15 Ноября 2026, 11:31
15 Ноября 2026, 11:31
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Фото: CBS News

В международном аэропорту Майами столкнулись два самолета — грузовой Boeing 767 американской компании UPS и пассажирский Boeing 737 авиакомпании Copa Airlines. Инцидент произошел во время движения воздушных судов по рулежным дорожкам.

Как сообщает CBS News, столкновение произошло на пересечении двух рулежных дорожек.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

Директор по коммуникациям аэропорта Грег Чин сообщил, что инцидент не повлиял на работу воздушной гавани.

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