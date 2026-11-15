Два самолета столкнулись в аэропорту Майами

В международном аэропорту Майами столкнулись два самолета — грузовой Boeing 767 американской компании UPS и пассажирский Boeing 737 авиакомпании Copa Airlines. Инцидент произошел во время движения воздушных судов по рулежным дорожкам.

Как сообщает CBS News, столкновение произошло на пересечении двух рулежных дорожек.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

Директор по коммуникациям аэропорта Грег Чин сообщил, что инцидент не повлиял на работу воздушной гавани.