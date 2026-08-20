Два села под Астаной получили газ на два года раньше срока

В Целиноградском районе Акмолинской области завершили газификацию сел Каражар и Караоткель. Возможность подключиться к природному газу получили более 24 тысяч жителей, передает BAQ.KZ.

Для двух населенных пунктов построили в общей сложности около 240 километров газораспределительных сетей. Работы удалось провести одновременно, поскольку Каражар и Караоткель расположены на одной магистральной газовой линии.

При этом газ пришел в села раньше первоначальных планов. Запуск газоснабжения предусматривался только в 2028 году, однако проекты завершили уже в 2026-м.

В Каражаре проложили около 53 километров сетей. Возможность подключения получили 1,7 тысячи абонентов. Каражар стал седьмым полностью газифицированным населенным пунктом Целиноградского района.

В Караоткеле построили около 185 километров сетей. В селе насчитывается более 4 тысяч дворов, из которых около 1,5 тысячи уже подключились к газоснабжению. Караоткель стал восьмым полностью газифицированным селом района.

«Газификация – это не только вопрос коммунальной инфраструктуры. Прежде всего, это улучшение экологической ситуации и повышение качества жизни населения», – заявил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

По его словам, для социально уязвимых категорий предусмотрена скидка до 20% на потребление газа и единовременная помощь до 70 МРП на подключение дома.

Газификация населенных пунктов вокруг столицы продолжится. В этом году работы ведутся в Кызылсуате, где доступ к природному газу должны получить около 3 тысяч человек.

На 2027 год запланирована газификация Акмола, Кабанбай батыра, Утемиса, Кызылжара, Нуресиля и Кажымукана. Сейчас для этих проектов разрабатывается проектно-сметная документация. В общей сложности они должны охватить более 30 тысяч жителей.

Сейчас доступ к природному газу в Акмолинской области имеют около 220 тысяч человек – 28% населения региона.