В Шиелийском районе Кызылординской области состоялось значимое событие — два населённых пункта, станция №21 и село Жансеит, официально подключены к системе газоснабжения, передает BAQ.KZ.

Торжественная церемония прошла в присутствии председателя областного маслихата Мурата Тлеумбетова, заместителя акима области Ардака Зебешева, руководителей профильных ведомств, представителей интеллигенции и местных жителей.

Мурат Тлеумбетов поздравил сельчан с долгожданным моментом и подчеркнул важность государственной политики по улучшению качества жизни в регионах. Он отметил, что развитие сельских территорий остаётся ключевым приоритетом. По его словам, более половины жителей области живут в сёлах, и государство планомерно укрепляет инфраструктуру в каждом из них. В этом году в регион привлечено свыше 720 млрд тенге инвестиций, а в ближайшие годы планируется реализовать 90 проектов на сумму более 2 трлн тенге. Тлеумбетов добавил, что подключение домов к голубому топливу приносит "радость и тепло" каждому сельчанину.

В рамках церемонии ветераны, внесшие значимый вклад в развитие района, и работники подрядных организаций были отмечены благодарственными письмами акима области. С поздравительной речью выступил ветеран труда Насырбек Мырзабеков, подчеркнувший, насколько важным для жителей является улучшение условий жизни.

В последние годы в Шиелийском районе активно модернизируется социальная инфраструктура. Здесь открылись новое инфекционное отделение на 30 мест, пристройка к районной больнице, "Центр духовности", "Дом школьников" и "Школа искусств". В сельском округе Бестам завершено строительство сельского клуба на 150 мест, а в районном центре введён в эксплуатацию современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Все эти объекты оснащены новым оборудованием и уже активно служат населению, значительно улучшая доступ к социальным, культурным и спортивным услугам.

Подключение к газоснабжению стало очередным шагом в комплексном развитии района, открыв новые возможности для комфортной жизни и дальнейшего роста.