Два социальных объекта обновили в области Жетысу
Сегодня 2026, 21:00
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 21:00Сегодня 2026, 21:00
21Фото: Дмитрий Ерофеев
В селе Ельтай области Жетысу сразу два важных объекта готовятся к открытию – обновленная школа имени С. Сейфуллина и новая врачебная амбулатория, передает BAQ.kz.
Капремонт школы, построенной еще в 1986 году, завершен на 95%. Уже с нового учебного года 552 ученика вернутся в современные и комфортные классы.
Не менее важным событием для сельчан стало строительство новой амбулатории. Теперь жители смогут получать качественную медицинскую помощь рядом с домом, не выезжая в районный центр.
Ход работ во время рабочей поездки проверил аким области Жетысу Бейбит Исабаев, поручив уделить особое внимание благоустройству и озеленению территорий.
Самое читаемое