Два социальных объекта обновили в области Жетысу

В селе Ельтай области Жетысу сразу два важных объекта готовятся к открытию – обновленная школа имени С. Сейфуллина и новая врачебная амбулатория, передает BAQ.kz.

Капремонт школы, построенной еще в 1986 году, завершен на 95%. Уже с нового учебного года 552 ученика вернутся в современные и комфортные классы.

Не менее важным событием для сельчан стало строительство новой амбулатории. Теперь жители смогут получать качественную медицинскую помощь рядом с домом, не выезжая в районный центр.

Ход работ во время рабочей поездки проверил аким области Жетысу Бейбит Исабаев, поручив уделить особое внимание благоустройству и озеленению территорий.