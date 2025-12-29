В американском штате Нью-Джерси в результате столкновения двух вертолетов в воздухе погиб один человек, еще один получил тяжелые травмы. Инцидент произошел в воскресенье утром в южной части штата, в районе города Хэммонтон, передает BAQ.KZ со ссылкой на The Guardian.

Как сообщил начальник полиции Хэммонтона Кевин Фрил, экстренные службы получили сообщение об авиационном происшествии около 11:25 по местному времени. По его словам, после падения один из вертолетов был охвачен огнем, который впоследствии удалось ликвидировать сотрудникам полиции и пожарных подразделений. Видео с места происшествия зафиксировало момент, когда вертолет стремительно вращался и падал на землю.

По данным Federal Aviation Administration, столкновение произошло в воздухе над муниципальным аэропортом Хэммонтона. В аварии участвовали вертолеты Enstrom F-28A и Enstrom 280C. На борту каждого воздушного судна находился только пилот. В результате один человек погиб, второй был доставлен в ближайшую больницу с травмами, угрожающими жизни.

Владелец кафе, расположенного недалеко от места происшествия, Сэл Силипиано рассказал, что пилоты были постоянными посетителями его заведения и часто завтракали вместе. По его словам, он и другие посетители наблюдали за взлетом вертолетов, после чего один из них начал резко снижаться, а затем аналогичное движение произошло и со вторым воздушным судном.

Расследование обстоятельств аварии ведут Federal Aviation Administration и National Transportation Safety Board. Бывший следователь этих ведомств Алан Дил сообщил, что в подобных случаях первоочередное внимание уделяется анализу взаимодействия пилотов и их способности своевременно заметить друг друга в воздухе.

Город Хэммонтон с населением около 15 тысяч человек расположен в округе Атлантик, примерно в 56 километрах к юго-востоку от Филадельфии, рядом с лесным массивом Пайн-Барренс. По данным метеослужбы AccuWeather, в момент происшествия погода была преимущественно облачной, однако ветер оставался слабым, а видимость — хорошей, что также будет учтено в ходе расследования.