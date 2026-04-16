Двадцать пять лет ждут сноса: История последних старых двухэтажек на левом берегу Астаны

Двухэтажные дома по улице Аккум в Астане по заверениям местных жителей обещают снести уже 25 лет. За это время вокруг них вырос левый берег.

Последние двухэтажки района – как единственный фрагмент прошлого города, затерявшийся среди высотного новостроя. По двум этим зданиям можно изучать историю. Какими в шестидесятых делали окна. Как укладывали крышу. На стенах еще остались старые адреса.

Район спокойный, рассказывают люди, но на всякий случай акимат установил на фасады камеры видеонаблюдения. А вот внутренний вид подъездов оставляет желать лучшего. Все потому, что каждый год жителям обещают переселение. Из-за этого они не проводят косметических ремонтных работ.

"Наши два дома последние остались. Остальные снесли, на их месте стоят новостройки. А нам удобно здесь. У нас здесь гараж, за домом огород есть. Мы как на даче живем", - говорит местная жительница Анна Парамонова.

В домах нет центральной канализации и отопления. Зимой греются обогревателями. А септик чистят специальные машины. Зато свои гаражи и огороды, с другой стороны зданий. Для удобства территории поделили среди соседей на секции. В некоторых готовы распуститься цветы.

Рядом с дорогой стоит заброшенная водонапорная башня. Говорят, недавно ее хотели разобрать, но не смогли. Построено на совесть. Теперь памятник прошлой эпохе превратился в дом для голубей и свалку.

"Последние три года у нас есть застройщик, который предложил нам снос произвести и обменять квартиры на новые. Но район, который за Хан Шатыром, многих жильцов не устраивает. Последнее письмо в акимат написали, чтобы узнать, как продвигается. Сказали, что до 27 мая у них отвод, если они не успеют за это время - следующему застройщику передадут. Все на чемоданах сидим ждет", - продолжает местная жительница.

Мечта людей – остаться жить в этом же районе. В двух поворотах от их домов простирается проспект Мангилик Ел и его главная достопримечательность - Триумфальная арка. А в двадцати минутах ходьбы расположена не менее значимая доминанта левого берега Астаны – Abu Dhabi Plaza.

Подробности размеренной жизни людей в самом центре столицы узнаете в новом выпуске программы "Это вам не Лондон".