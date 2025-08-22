Рынок топлива Казахстана оказался в руках двух монополистов — АЗРК
Монополия на бензин и дизель.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Агентство по защите и развитию конкуренции завершило анализ конкурентной среды на рынках оптовой реализации бензина, дизельного и авиационного топлива за 2022–2024 годы, передает BAQ.KZ.
По итогам исследования установлено, что более 85% всего объёма производства и реализации топлива в стране контролируют всего две группы компаний — КазМунайГаз и CNPC.
На рынке дизельного топлива зимних марок CNPC занимает 60% доли, КазМунайГаз — 33%. По летнему и межсезонному дизелю распределение составило 46% и 33% соответственно.
В сегменте бензина Аи-92 и Аи-95 CNPC контролирует 54%, КазМунайГаз — 34%.
На рынке авиационного топлива доля CNPC достигает 53%, у КазМунайГаза — 32,4%.
В совокупности два крупнейших игрока производят около 9,5 млн тонн светлых нефтепродуктов, что составляет 96% потребностей внутреннего рынка.
По закону компании, обладающие ключевой мощностью, обязаны обеспечивать равный доступ к инфраструктуре и не препятствовать работе других участников рынка. Однако столь высокая концентрация создаёт риски влияния на ценообразование и конкуренцию в топливной отрасли.
Самое читаемое
- "Рядом была мама": сын водителя, сбившего детей в Урджаре, попросил прощения
- 10-летний мальчик погиб от удара молнии в Акмолинской области
- Как обманывают казахстанцев на ремонтах квартир: почему "простые" схемы всё ещё работают
- Поездка за 5000 тенге обернулась судимостью и штрафом для костанайца
- В Казахстане обновили правила эксплуатации счетчиков воды