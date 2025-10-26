В столице Бахрейна Манаме продолжаются соревнования по баскетболу 3х3 в рамках Юношеских Азиатских игр. Женская сборная Казахстана провела насыщенный игровой день, проведя сразу три матча, передаёт BAQ.KZ со ссылкой н НОК РК.

В первом поединке казахстанки уступили сборной Ирана со счётом 10:21, однако уже во второй встрече смогли реабилитироваться, обыграв Узбекистан — 13:9.

Заключительный матч игрового дня завершился уверенной победой Казахстана над Иорданией — 21:5.

Благодаря этим результатам казахстанские баскетболистки усилили свои позиции в группе и продолжают борьбу за выход в плей-офф турнира.