Две победы подряд одержали казахстанские баскетболистки в Бахрейне
Баскетболистки усилили свои позиции в группе.
Сегодня, 10:32
В столице Бахрейна Манаме продолжаются соревнования по баскетболу 3х3 в рамках Юношеских Азиатских игр. Женская сборная Казахстана провела насыщенный игровой день, проведя сразу три матча, передаёт BAQ.KZ со ссылкой н НОК РК.
В первом поединке казахстанки уступили сборной Ирана со счётом 10:21, однако уже во второй встрече смогли реабилитироваться, обыграв Узбекистан — 13:9.
Заключительный матч игрового дня завершился уверенной победой Казахстана над Иорданией — 21:5.
Благодаря этим результатам казахстанские баскетболистки усилили свои позиции в группе и продолжают борьбу за выход в плей-офф турнира.
