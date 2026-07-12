Две сестры погибли в затонувшем автомобиле в Акмолинской области

В Акмолинской области произошел трагический несчастный случай: погибли две девочки 8 и 12 лет.

По предварительной информации, 11 июля семья отдыхала с ночевкой у искусственного водоема недалеко от села Кызылжар Целиноградского района. Утром после купания сестры зашли в припаркованный на берегу автомобиль, чтобы переодеться.

В этот момент машина неожиданно начала движение, съехала по склону и оказалась в воде.

Отец сразу бросился на помощь дочерям, однако открыть двери или разбить стекло ему не удалось. Автомобиль быстро ушел под воду. Спасти девочек не удалось.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются в ходе расследования.