Две сестры погибли в затонувшем автомобиле в Акмолинской области
Семейный отдых у воды обернулся трагедией в Акмолинской области
12 Июля 2026, 16:53
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12 Июля 2026, 16:5312 Июля 2026, 16:53
208Фото: BAQ.KZ
В Акмолинской области произошел трагический несчастный случай: погибли две девочки 8 и 12 лет.
По предварительной информации, 11 июля семья отдыхала с ночевкой у искусственного водоема недалеко от села Кызылжар Целиноградского района. Утром после купания сестры зашли в припаркованный на берегу автомобиль, чтобы переодеться.
В этот момент машина неожиданно начала движение, съехала по склону и оказалась в воде.
Отец сразу бросился на помощь дочерям, однако открыть двери или разбить стекло ему не удалось. Автомобиль быстро ушел под воду. Спасти девочек не удалось.
Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются в ходе расследования.
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