Президент Казахстана и Король Иордании провели переговоры в расширенном составе, передает BAQ.KZ.

Переговоры между Касым-Жомартом Токаевым и Абдаллой II бен аль-Хусейном продолжились с участием членов официальных делегаций.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан придает большое значение развитию взаимовыгодного сотрудничества с Иорданией.

"Мы высоко ценим Вашу искреннюю приверженность укреплению двусторонних отношений. Хотел бы особо отметить Ваше мудрое и дальновидное лидерство, а также исключительную роль в обеспечении мира и стабильности как в регионе, так и на глобальном уровне. Благодаря Вашим усилиям Иордания стала оплотом стабильности на Ближнем Востоке. Ваш неизменный курс на поддержание диалога и взаимодействия позволил укрепить авторитет Королевства на международной арене. С теплотой вспоминаю свой первый официальный визит в качестве Президента Казахстана в Иорданское Хашимитское Королевство в феврале этого года. Уверен, что Ваш сегодняшний визит придаст дополнительный импульс нашему сотрудничеству, укрепит связи и откроет путь к новому этапу взаимодействия", – отметил Президент.

По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан и Иорданию связывают не только общие интересы в политической и экономической сферах, но и такие общие многовековые ценности, как религия, традиции толерантности и взаимного уважения. Обе страны продемонстрировали миру, как разные культуры и конфессии могут мирно сосуществовать и вносить вклад в прогресс человечества.