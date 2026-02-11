Министерство внутренних дел продолжает реализацию принципа "Закон и Порядок" и усиливает меры по противодействию наркопреступности. Особое внимание уделяется недопущению наркопроизводства и незаконного оборота сильнодействующих веществ, передает BAQ.KZ.

В Актюбинской области в ходе оперативно-следственных мероприятий со склада изъяли две грузовые цистерны и 1 033 баллона с оксидом азота, известным как "веселящий газ", поставляемого из Российской Федерации.

С 1 января вступили в силу поправки в законодательство, вводящие уголовную ответственность за незаконный оборот сильнодействующих веществ, включая оксид азота. Полиция предупреждает, что попытки незаконного ввоза, хранения или сбыта подобных веществ будут жёстко пресекаться на всех этапах — от границы до конечного потребителя.

В МВД подчёркивают, что защита здоровья и безопасности граждан остаётся приоритетом ведомства. Работа в этом направлении продолжается.