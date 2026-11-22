Движение для всех видов транспорта открыли на трассе Актобе – Карабутак
Проезд на участке республиканской автодороги протяжённостью 189 километров возобновили 22 ноября в 09:00.
22 Ноября 2026, 09:29
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22 Ноября 2026, 09:2922 Ноября 2026, 09:29
135Фото: Pixabay.com
В Актюбинской области открыли движение для всех видов автотранспорта на участке республиканской трассы «Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР», передаёт BAQ.KZ.
Проезд восстановили 22 ноября 2026 года с 09:00 на отрезке с 776-го по 965-й километр — от АЗС «Эко Ойл» в Актобе до посёлка Карабутак.
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