В Актюбинской области открыли движение для всех видов автотранспорта на участке республиканской трассы «Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР», передаёт BAQ.KZ.

Проезд восстановили 22 ноября 2026 года с 09:00 на отрезке с 776-го по 965-й километр — от АЗС «Эко Ойл» в Актобе до посёлка Карабутак.