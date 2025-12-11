В Казахстане временно ограничено движение транспорта на ряде автодорог республиканского значения из-за резкого ухудшения погодных условий, передает BAQ.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Запрет вступил в силу 11 декабря в 15:30 и касается участков в двух областях — Кызылординской и Туркестанской.

В Кызылординской области движение прекращено на отрезке автодороги "Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР" с 1806 по 2055 км. Это участок от границы города Кызылорда до рубежа Туркестанской области.

В Туркестанской области ограничение действует на смежном участке той же трассы — с 2055 по 2095 км, начиная от границы Кызылординской области и до границы региона.

По информации дорожных служб, закрытие связано с неблагоприятными метеоусловиями, которые делают движение опасным для всех видов транспорта. Специалисты продолжают мониторинг ситуации и работают над расчисткой дорог.

Ориентировочное время открытия движения — 12 декабря 2025 года в 05:00, однако сроки могут быть скорректированы в зависимости от погодной обстановки.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты, учитывать закрытие трасс и соблюдать меры безопасности при передвижении по области.